Conhece Marisa Lopes?

Por trás de Marisa Lopes está @mariiisasl, uma rapariga de 23 anos, emigrada na Suíça quase há quatro anos e que trabalha na área dos cuidados médico-dentários. Diz-nos que o seu primeiro ano de emigração foi muito complicado, sem amigos, sem saídas à noites, sem nada.

Hoje em dia já com contactos estabelecidos explica: “um português no estrangeiro, é algo que não se pode escrever, mas sentir! Quando damos um rumo diferente na nossa vida, sofremos com a mudança, porque deixamos amigos, família, etc., no entanto, assim que metemos um pé noutro país, procuramos sempre o nosso conforto, ter alguém que fale a nossa língua.”

Para Marisa, Portugal é o seu orgulho e as suas raízes, contudo, na sua opinião, é um país que não oferece muitas oportunidades para os jovens e por isso mesmo decidiu emigrar, para lutar por todos os seus sonhos (uma casa, família, viajar pelo mundo) que pensa concretizar na vida e para algum dia puder regressar ao nosso país realizada e feliz pelo seu esforço quotidiano como emigrante.

Confidencia-nos ainda: “o cheiro de Portugal deixa-me saudades, o ar, a boa comida, os amigos, as noites. Sou orgulhosa das minhas origens e quando refiro o meu país, há sempre um «Ronaldo» que sai da boca, «o clima», «as festas populares» e a beleza que o nosso país tem.”

O seu lugar preferido em Portugal é a praia, explica que o barulho das ondas deixa-a completamente calma, é onde desabafa muito, pois diz: “a água ouve e leva”.

Marisa é mais uma história @portugalnomundo.

