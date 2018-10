Conhece Leonor Barão?

Por trás de @leonor_barao, está uma jovem de 18 anos a viver actualmente em Bruxelas.É natural de Vila Nova de Gaia e é a mais nova de três irmãos.

Estuda fotografia na universidade e já esteve exposta em galerias como fotógrafa e na Bienal de Veneza como artista. Podem seguir o trabalho de Leonor em @morphozis.

Para Leonor, Portugal significa voltar a casa,voltar aos velhos tempos e aos amigos e família a quem disse um “até já”. É felicidade e tranquilidade, é repor energias. Ser portuguesa no estrangeiro e no mundo é procurar uma vida melhor enquanto se aguentam as saudades da família e amigos . É dar muito mais valor ao que tem o país e às suas gentes.

O seu lugar favorito em Portugal é o Porto. Local onde cresceu, viveu e espera um dia viver. É apaixonada pelas paisagens do rio Douro, pela sua atenciosidade e claro pela gastronomia portuense!

@leonor_barao é mais uma historia de @portugalnomundo!

