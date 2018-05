Conhece Laura Caetano?

Laura Caetano é a pessoa por trás de @la.caetano, tem 25 anos. Emigrou para Inglaterra em 2014 e assume que adora viajar.

Atualmente em programa de Erasmus, confessa ter ficado para tirar o mestrado e está no terceiro ano do doutoramento na área de Medicina Reprodutiva.

Ser português no estrangeiro é para Laura “descrever Portugal sempre de sorriso no rosto com um orgulho que contagia”.

De Portugal, diz ser a casa, o conforto, amigos e família sem esquecer a boa comida que tanta falta sente por terras da Rainha.

Explica que apesar de grata por todas as oportunidades que a Inglaterra lhe deu e dá diariamente, espera poder regressar a Portugal brevemente.

O seu lugar preferido é a praia de Santa Cruz onde sempre passou férias e onde todos os verões se reencontra com amigos de longa data e família.

Laura Caetano é uma história @portugalnomundo.

Equipa : @ownview.andre |@inunix07|@soraialoureirocoimbra