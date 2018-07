Conhece João Petersen?

A pessoa por trás de @joao.petersen é João Petersen, natural de Lisboa e atualmente a viver em Zurique na Suíça. João estudou na Áustria e já trabalhou em Istambul, Turquia.

Em 2017 fez uma pausa na vida laboral e decidiu fazer uma viagem de seis meses pelo Sudeste Asiático e América Latina, recém retorna ao seu poiso em Zurique.

Em breve voltará à rotina de novo na sua área, a arquitetura, com outros projetos em mente envolvendo viagens e o também o seu blogue.

Para João, Portugal significa saudades obviamente e, o sítio onde espera poder regressar daqui a uns anos para poder começar a trabalhar por conta própria após a experiência ganha no estrangeiro.

Diz com emoção também que significa tudo! Porque é um país incrível, as pessoas são amigáveis, a comida de chorar por mais e o tempo ainda melhor e diz: “Sem contar com este verão pelos vistos”, em tom de brincadeira.

Confessa estar rendido às praias que têm uma beleza incrível, os parques naturais, os festivais de Verão, etc.

Para ele ser português no estrangeiro significa ser identificado muitas vezes por “Cristiano Ronaldo!”, que apesar de ser um motivo de orgulho obviamente, parece ser o único personagem famoso de Portugal. Diz ainda que somos poucos e desconhecidos mas dá muito prazer mostrar a nossa amizade, simpatia e boa vontade de ajudar o próximo. Somos pequeninos mas tão grandes como todos os outros países. No estrangeiro, principalmente na Suíça, os portugueses são reconhecidos como trabalhadores e um pouquinho barulhentos, especialmente quando comparados com os suíços de Zurique que não fazem quase barulho nenhum.

O seu lugar preferido em Portugal (embora já não viva lá há 4 anos) é o Algarve! O calor, o movimento de um sítio turístico, as praias, o mar e o marisco. Também adora a Costa Vicentina. Diz não ter nenhum lugar em específico porque tudo é fantástico.

Joõo é mais uma história de sucesso de @portugalnomundo.

________________________

Equipa: @ownview.andre | @inunix07 | @pedro.mpm | @meriipereira | @irispirulito | @ritarritz_