Conhece João Oliveira?

João Oliveira é a pessoa por trás de @joaozitoh30. O jovem viajante de 29 anos nasceu na Figueira da Foz e é Licenciado em multimédia.

Atualmente trabalha em Gdansk, na Polónia como coordenador de Serviço de Voluntariado Europeu.

Conta-nos que a experiência começou em março de 2017 como voluntário na mesma organização (Stowarzyszenie Morena) onde trabalha atualmente. Diz que apesar do polaco, na sua opinião, ser uma das línguas mais difíceis de aprender, vai conseguindo desenrascar-se com o que aprendeu até agora.

O que o fez mudar para lá foi o facto de querer experimentar algo novo na sua vida e porque não encontrava trabalho na área.

Para João, ser português no mundo é ser valorizado e reconhecido pelo nosso trabalho e dedicação.

Portugal para ele significa casa, onde tem a família e os amigos. Todas as semanas tem a oportunidade de fazer apresentações nas escolas sobre Portugal, o que o deixa orgulhoso de poder partilhar o nosso país com os alunos polacos.

O seu lugar preferido é a praia da Claridade na Figueira da Foz onde gosta de recarregar baterias ao som do mar.

@joaozitoh30 é mais uma história @portugalnomundo.

