Conhece Gonçalo Mendes?

Por trás de @goncalo.mendes8 está um jovem de 21 anos, estudante de engenharia eletrotécnica na Universidade do Porto (FEUP).Futebolista, fez a formação nas camadas jovens do Rio Ave, e teve uma oportunidade para ir continuar os estudos na sua área e jogar futebol pela faculdade, nos Estados Unidos, em Nova York. 🗽

Atualmente trabalha em Chicago até a época recomeçar. Gonçalo reconhece que tem uma oportunidade gigante que quer aproveitar, conhecer o mundo através de trabalho e viagens. ✈️

Ser português no estrangeiro tem um valor especial, cada dia se sente mais reconhecidos por ser português. Há cada vez mais portugueses espalhados pelo mundo, e nunca deixou de receber um sorriso quando se apresenta como sendo português.

O seu lugar preferido em Portugal é Vila do Conde, onde sempre viveu, e também gosta do Porto. O seu objetivo é lutar por oportunidades profissionais, académicas e também desportivas e ,embora por agora procure nos Estados Unidos, nunca põe de parte a vontade de voltar a Portugal, um dia mais tarde @goncalo.mendes8 é mais uma história de Portugal no Mundo. 🌍

