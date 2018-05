Conhece Ema Sofia?

Ema Sofia, uma enfermeira de 24 anos é quem se esconde atrás de @emasofialc. Emigrada há dois anos em terras de sua majestade, ainda não tem previsão de volta a casa daquilo que tão a que carinhosamente chama Portugal.

Apaixonada pelo desporto e pelo estilo de vida saudável, é no ginásio que passa grande parte dos seus dias de folga.

Para Ema, Portugal significa saudade, aquela palavra sem tradução em mais nenhum idioma. Saudade dos seus, do sol, da praia e claro, da comida (qual é o português que não gosta de comer?).

Ser portuguesa no estrangeiro “é ser uma relações públicas do país. Cada vez que um paciente ou um colega lhe pergunta sobre Portugal, fala com um brilho nos olhos, um sorriso no rosto e um orgulho lusitano enorme”. Dá dicas de sítios onde ir, o que fazer e o que ver e no fim eles ficam convencidos que Portugal é uma visita obrigatória para eles.

Quanto ao seu lugar favorito, tem o coração dividido. Se por um lado adora a beleza da cidade invicta, por outro guarda a Veneza portuguesa no seu coração. Aveiro foi onde estudou e é a cidade que elege para viver quando voltar para terras lusitanas.

