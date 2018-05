Conhece Duarte Mendonça?

Duarte Mendonça é a pessoa por trás de @duartemendoncacnn, um jornalista português de 32 anos a residir em Londres há mais de sete anos.

Filho de pais ligados à indústria da música, o seu pai foi o produtor musical que durante muitos anos organizou um dos mais conceituados festivais de jazz em Portugal: Estoril Jazz. José Viana, primariamente conhecido enquanto ator, também era artista plástico, encenador, escritor, cantor, entre outros. E a mãe, Maria Viana, cantora de jazz. Duarte Mendonça conta-nos isto apenas porque “de certa forma ajuda a explicar a sua paixão pelas artes”.

O desporto é também uma área pela qual tem um grande interesse, e foi por essa pequena paixão que se mudou para Londres, para fazer um estágio de jornalismo desportivo na CNN, depois do seu curso de jornalismo na Universidade Católica de Lisboa.

Adora o seu trabalho, a cidade onde vive e a rede de amigos que tem. São muitas as relações que foi criando por aqueles lados. 😊

Ser português no estrangeiro para Duarte é ter mente aberta, ser trabalhador, persistente mas também curioso e aventureiro.

Apesar de se sentir cada vez mais em casa em Londres, e com menos vocabulário português com o passar do tempo, continua a estar muito ligado a Portugal que tanto adora e que tanto lhe deu, “desde o tempo, às praias, a comida, a simpatia, a língua… mas na verdade resume-se tudo as raízes que tenho em mim”.

Cascais é a cidade que mais promove, mas por lugar especial falamos do Guincho. Diz não haver regresso a Portugal que não inclua uma pequena passagem pela praia.

Duarte é mais uma história @portugalnomundo.

