Conhece Daniela Pinto?

Daniela Pinto é a pessoa por trás de @daniellapintto, assistente dentária de 21 anos, emigrada na Suíça e que desde alguns meses para cá virou uma estrela em ascenção nas redes sociais.

Diz que é uma pessoa que tem um trabalho normal durante a semana e que se diverte com o namorado a fazer vídeos sobre a vida do dia-a-dia mas a verdade é que as aventuras do casal @Nicocapone26 já foram vistas por mais de 600.000 mil pessoas.

Diz que ser português no estrangeiro está longe de ser fácil. Longe da família, dos amigos, da sua casa, das ruas onde cresceu, de não comer o seu pequeno-almoço na confeitaria ao domingo.

Mas felizmente, diz: “encontrei alguém que me completa e que me faz esquecer de alguma maneira a falta do meu país.”

Para Daniela, Portugal significa imenso e diz ter orgulho de ser portuguesa tanto que quando perguntam a sua nacionalidade, eu faz questão de dizer de onde vem, e explicar também a sua cidade: o Porto.

O seu lugar preferido diz ser a zona do Porto mas confessa que depois de visitar ficou apaixonada pelo sul , pelo Algarve, Cascais, etc.

Daniela Pinto é um excelente exemplo de @portugalnomundo e de sucesso além fronteiras.

Para saberes mais sobre os seus videos: https://www.facebook.com/nicocaponeoff/

