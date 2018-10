Conhece Catarina Santos?

Por trás de @catarina.ads está uma jovem de 32 anos. Nascida e criada em Odivelas, Catarina Santos vive em Paris desde 2012.

Aquilo que era uma proposta de emprego vista como temporária acabou por se traduzir em grandes mudanças na sua vida. Jornalista de formação hoje trabalha em assuntos ligados à diplomacia. Com o tempo aprendeu a reconhecer e a admirar o melhor de viver em França.

Acredita na identidade portuguesa com todas as suas versatilidades. É sorrir quando vê uma bandeira nacional num carro ou o logo de uma marca de café portuguesa numa montra, é explodir de orgulho quando passa uma reportagem sobre Portugal ou quando se vê pasteis de nata à venda numa padaria francesa, mas é também entender a conversa em crioulo de duas pessoas ao teu lado no metro e de sentires que todos os brasileiros podem ser teus amigos.

Para Catarina, Portugal é sentir falta do sol, do mar, do vento e do peixe fresco. É lembrar o cheiro do manjerico e da sardinha assada. É saber a que sabe a saudade e perceber porque é que não é traduzível.

Catarina não tem um lugar favorito em Portugal embora seja alfacinha e o seu coração pertença lá mas se tivesse que escolher um local fora do sítio onde cresceu, escolhia a Costa vicentina ou a Foz do Tua no Douro.

@catarina_ads é mais uma historia de @portugalnomundo.

____________________________

Equipa: | @inunix07 |@pedro.mpm| @meriipereira | @irispirulito | @ritarritz_