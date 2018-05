Conhece Carlos Ferreira?

Carlos Ferreira é a pessoa por trás de @cferreiramtl. O fundador do grupo Ferreira, que conta com 4 restaurantes e negócios ligados à produção de vinho e azeite, nasceu em Estarreja, região de Aveiro e emigrou para Montréal em 1975.

Tinha 19 anos e o seu primeiro trabalho foi nas limpezas de um hotel e mais tarde tornou-se empregado em um restaurante. “Anos duros”, relembra Carlos.

Deu finalmente a conhecer ao povo do Quebeque a gastronomia portuguesa em 1996 com a abertura do seu primeiro restaurante, o Ferreira Café, e desde aí o sucesso está à vista.

Recentemente foi galardoado com o prémio “Chapeau restaurateur” (na foto) da Fondation Association Restaurateurs du Québec, que distingue as melhores carreiras na restauração da região.

O último projeto do grupo, Portugal Gourmand, realizado pela filha Cláudia (@mzelle.ferreira), conta com mais de meio milhão de visualizações. Projeto esse que explica bem a origem dos produtos usados nos restaurantes do grupo mas também dando visibilidade a Portugal.

Carlos Ferreira é uma história de sucesso #portugalnomundo.

Mais sobre o grupo Ferreira aqui.

_________________________

Equipa : @ownview.andre |@inunix07|@soraialoureirocoimbra|@margaridafbeja