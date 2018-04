Conhece Ana Marta Fialho?

Por trás de @anamartafialho está Ana Marta, uma bióloga, que escolheu França como seu país de emigração, visto ser um dos líderes mundiais na área que gostaria de seguir.

Ser português no mundo para Ana Marta é viver sozinha no estrangeiro. Diz que a transformou numa pessoa mais aberta e curiosa em relação a pluralidade que é o ser humano. E também a fez questionar o seu modo de viver e pensar e principalmente a forma que via a sua cultura e os próprios hábitos. Explica que começou a dar muito mais valor ao nosso país e às suas raízes.

Explica que já viveu um ano e meio no Brasil (Natal e Salvador), e que está há dois anos em França também. Ana Marta considera-se: “alguém que quer ultrapassar os seus limites, vencer a sua própria condição. Alguém que acredita que os nossos esforços resultarão em benefícios maravilhosos, quando são em direção aos nossos sonhos. Alguém que saboreia a vida em toda a sua plenitude. Que quer ver o mundo de todas as cores possíveis. Que se entrega à vida, sem pudor! Por saber que a imensidão não é para todos, é para quem tem coragem, para quem ousa. Alguém que tem no coração os detalhes bonitos da vida, são eles que sustentam a sua alegria de viver.”

Para Ana Marta Portugal significa principalmente saudades. Vibra quando fala nele. Diz que sente orgulho de ter nascido num país extraordinário, “de aldeias encantadoras, de boa comida, de tradições… Saudades.”

@anamartafialho é mais uma história @portugalnomundo.

Equipa : @ownview.andre |@inunix07|@soraialoureirocoimbra|@margaridafbeja