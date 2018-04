Congresso da CCPL teve a participação de 11 associações

Decorreu este domingo o IX congresso da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL) onde foi eleito o novo Conselho e aprovado um plano de ação para os próximos dois anos. Uma proposta de alteração de estatutos da Confederação foi chumbada pelos congressistas, assim como a a única moção, apresentada por Mário Lobo.

Estiverem representadas no congresso 11 associações, membros de cinco Conselho Consultivos de Integração (CCI), assim como do Conselho Nacional de Estrangeiros (CNE).

Entre os 30 conselheiros escolhidos, quase um terço são sócios da União Desportiva Portuguesa de Wormeldange, de onde é originária a atual presidente da Confederação. Apesar deste resultado, que poderá garantir a sua reeleição, e quando questionada pelo BOM DIA, Paula Martins referiu que ainda não decidiu se volta a concorrer à presidência do conselho de administração, estando em período de reflexão.

A segunda associação a eleger mais conselheiros foi o Rancho Províncias de Portugal que vai ter cinco dos seus membros no Conselho da CCPL.

A assembleia geral para eleição e tomada de posse do conselho de administração está agendada para dia 31 de maio.

À partida para este congresso era conhecido um único candidato à corrida para a presidência da CCPL, Mário Lobo que, apesar de não ter sido eleito no congresso já faz parte, por inerência, do Conselho da Confederação por ser membro do Conselho Nacional de Estrangeiros.

Estiveram presentes no congresso vários políticos e personalidades, entre os quais a ministra da Família, Corinne Cahen, os dois deputados eleitos pela emigração na Europa, Carlos Gonçalves e Paulo Pisco, o cônsul-geral de Portugal no Luxemburgo, Gomes Samuel, e a vereadora da capital do Luxemburgo, Isabel Wiseler.

Este é a composição do novo Conselho da CCPL:

Adelino Matos – UDP Wormeldange Alexandre Miguel Santos Teles – Associação Humanitária da Bairrada Amélia de Matos – UDP Wormeldange Ângelo Moura de Carvalho – Associação de Pais de Diekirch Carla Cruz – Províncias de Portugal Carlos Alberto Martins Sousa – Associação de Pais de Ettelbruck Carlos Manuel Figueiredo Pereira – CCPL* Catarina Salgueiro Maia – Bomdia.lu asbl Elisabete Soares – CCPL* Fernando Santos Vieira – Associação de Pais de Ettelbruck Gracinda Simões – CCPL* Hélder Gouveia – CCI Wormeldange Horácio Martins – UDP Wormeldange Jaime Ferreira – UDP Wormeldange Jaime Martins dos Santos – Províncias de Portugal Juliana Araújo – CCI Dudelange Julião Messias – UDP Wormeldange Manuel Carvalho – Associação de Pais de Ettelbruck Manuel Cavaleiro – Províncias de Portugal Manuel Dias – CCPL* Marco Antunes – Províncias de Portugal Maria Agostinha Gomes – CCPL* Paula Martins – CCPL* Pedro Gomes – Províncias de Portugal Rosa Serrano – CCPL* Sandra Rosa – UDP Wormeldange Sara Lopes – UDP Wormeldange Sérgio Carvalho – CCPL* Sérgio Gonçalves – CCPL* Susana Antunes – CCPL*

*os novos conselheiros mencionados como membros da CCPL foram congressistas por inerência de cargos desempenhados até à data do congresso na Confederação.