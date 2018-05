Confraria portuguesa da Bélgica fez festa dentro de uma garrafa

A Ordem dos Companheiros de São Vicente, confraria de vinhos de Portugal, com sede na Bélgica, organizou mais um capítulo, desta vez em Portugal, mais propriamente em Gaia, na quinta do Boeiro, revela o site Luso.eu

A quinta é conhecida mundialmente por ter a maior garrafa de vinho do mundo. A garrafa é tão grande que o capítulo realizou-se dentro da própria.

De Portugal, entre outras, estiveram presentes a Confraria dos Vinhos Verdes, da Cebola de Maia, do Pão-de-ló de Ovar, dos Saberes e Sabores das Beiras, de Viseu, da Madeira, dos amigos de Eça de Queirós e varias outras da França e da Bélgica.

Durante o capítulo foram entronizados novos compadres e comadres de várias nacionalidades.

A animação musical esteve a cargo do semifinalista do Portugal Got Talent, Miguel Bandeirinha.