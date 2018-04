Conferência sobre os cursos complementares de português

“O Plurilinguismo e os Cursos Complementares de Português” é o tema de um colóquio que tem lugar no dia 24 de abril, no campus de Belval (Esch-sur-Alzette) da Universidade do Luxemburgo, fruto de uma parceria entre a Coordenação de Ensino Português no Estrangeiro e o Ministério da Educação nacional, da Infância e da Juventude.

Ao longo do dia, os diversos intervenientes nesta nova modalidade de ensino de Português no Luxemburgo estarão reunidos para refletir sobre a sua implementação e, juntos, equacionar soluções para as eventuais dificuldades encontradas ao longo deste primeiro ano.

Para mais informações sobre o programa, consulte o folheto de divulgação em anexo.

Os trabalhos, nomeadamente no período da tarde, estão abertos ao público em geral. A abertura oficial está prevista para as 14h30 e contará com a presença do Sr. Embaixador de Portugal no Luxemburgo, Carlos Pereira Marques, e do Primeiro Conselheiro do Governo Luxemburguês Pierre Reding.

Segue-se a conferência “Un enfant d’origine portugaise et son potentiel en tant que plurilingue émergent”, proferida pelo Professor Michael Byram, antigo conselheiro da Divisão de Políticas Linguísticas do Conselho da Europa e professor convidado na Universidade do Luxemburgo.