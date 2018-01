Conferência: laços diplomáticos e associativos entre Portugal e Luxemburgo

O historiador luxemburguês Thierry Hinger apresenta a sua tese de doutoramento sobre os laços associativos e diplomáticos entre Portugal e o Luxemburgo.

Thierry Hinger debruçou-se sobre o assunto, com destaque para os anos 70, e explicará em que media, depois do 25 de Abril, a emigração passou a ser vista doutra forma.

Hinger defende na sua tese que, depois da revolução, Portugal adota uma política de maior ligação com as comunidades portuguesas no estrangeiro.

A conferência tem entrada livre e realiza-se dia 21 de janeiro, às 15 horas, no Centre de Documentation sur les Migrations Humaines, Gare de Dudelange-Usines, em Dudelange, no sul do Luxemburgo.