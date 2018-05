Conferência juntou mil profissionais da mobilidade em Lisboa

Nos passados dias 17 e 18 de maio, passaram pelo Centro de Congressos do Estoril mais de 1.000 pessoas, no âmbito da World Shopper Conference Iberian 2018. Pela primeira vez, profissionais do setor automóvel, profissionais da mobilidade, investidores e empreendedores estiveram debaixo do mesmo teto a discutir o futuro da indústria e da mobilidade. No exterior, o público teve a oportunidade de experimentar dois veículos do futuro, o NAVYA Shuttle totalmente autónomo e o Toyota Mirai a hidrogénio. Patrocinadores, Expositores Participantes e Speakers consideraram o evento um tremendo sucesso.

Ao longo dos dois dias, registaram-se 1.174 participações na World Shopper Conference Iberian 2018. As demonstrações de veículos do futuro também foram um êxito, com 224 pessoas a experimentarem, pela primeira vez em Portugal, um veículo autónomo de nível 5. O Toyota Mirai, a hidrogénio, foi conduzido por 150 pessoas, para além de todas aqueles que colocaram questões e demonstraram interesse neste modelo. Os 50 Speakers de 9 países apresentaram conteúdos que galvanizaram os participantes e os 41 expositores apresentaram muitas novidades. Todos os participantes aproveitaram o evento para reforçar relações profissionais e estabelecer novos contactos.

Na sexta-feira, o evento teve um caráter mais estratégico. Carlos Carreiras, Presidente da Câmara de Cascais, inaugurou os trabalhos, enfatizando a importância dos novos conceitos de mobilidade na política municipal. A seguir à sua intervenção e na zona exterior do Centro de Congressos do Estoril, o Presidente inaugurou as demonstrações do veículo de condução 100% autónoma – o Navya Shuttle – e do automóvel a hidrogénio – o Toyota Mirai. Entretanto no auditório, Joerg Heinermann, responsável mundial de vendas e marketing na Mercedes-Benz EQ, subiu ao palco para explicar como é que a Daimler tenciona enfrentar a disrupção da indústria automóvel, especialmente na vertente da eletrificação. Na sessão Best Ideas, as empresas LG, Parpe, Auto Action e Cartrack apresentaram as suas inovações em cinco minutos, cada uma.

Durante o Coffee-break, a Fuel Save e a Seller Automotive estiveram a apresentar os seus conceitos de negócio no Startup Stage, na zona de exposições. Ao longo do dia passaram por este palco The Super Driver, Muuv, Rotauto, Alfred Chofer e Eccocar. Cada empreendedor teve 5 minutos para apresentar a sua ideia e 5 minutos para responder às perguntas dos “Challengers”, Rita Oliveira, CEO da Shift Thinkers e Joe Santana, investidor. Para além do Startup Stage, a zona de exposições incluía mais de 40 stands de construtores de automóveis, financeiras, gestoras de frotas e fornecedores do setor automóvel e da mobilidade.

No palco do auditório foi a vez de James Carter, da Vision Mobility, fazer uma apresentação sobre desafios e oportunidades para o retalho automóvel, no âmbito da grande transformação que a indústria está a passar. Seguiu-se o painel “Car-as-a-Service” onde Miguel Ribeiro do Santander Consumer Finance, Nuno Fernandes da Cofidis, Pedro Nuno Ferreira do BNP Paribas e António Oliveira Martins da LeasePlan apresentaram as respetivas visões sobre o futuro da propriedade do automóvel e da sua utilização como um serviço.

Depois do almoço, Ricardo Oliveira, fundador da World Shopper, apresentou as mais recentes conclusões do projeto 2025 Automotive 360º Vision, um estudo sobre o futuro do setor automóvel e da mobilidade. Seguiu-se o Automotive Leaders Panel, onde Pedro Lazarino da Opel, Duarte Paes de Vasconcelos da Ford, Ricardo Olalla da Bosch e Pedro de Almeida da SIVA explicaram as perspetivas de três fabricantes de automóveis e deste importante fornecedor, em relação ao futuro próximo do setor. A seguir foi a vez de Nicolas de Crémiers, da NAVYA, fazer uma apresentação sobre o estádio de evolução dos veículos 100% autónomos. Os prémios das Best Ideas foram entregues por Nuno Castel-Branco da Cox Automotive, Pedro Soares e Carla Abreu da KBB. A Auto Action foi a vencedora, seguida pela Parpe e pela LG.

Miguel Pinto Luz, Vice-Presidente da Câmara de Cascais, encerrou os trabalhos do primeiro dia com uma interessante intervenção sobre os desafios atuais e futuros da mobilidade urbana.

Se na sexta-feira se abordou a inovação numa perspetiva mais estratégica, no sábado foi a vez de entrar num domínio mais educacional. Houve cinco alinhamentos de quatro workshops em simultâneo, num total de 20 “Learning Sessions”. Os temas abrangeram a reparação de veículos elétricos, o futuro dos carregadores elétricos, veículos de hidrogénio, gestão de negócios de veículos usados, digitalização, redes sociais, vídeo e fotografia, gestão de leads, Big Data, gestão de recursos humanos, o futuro do após venda, aluguer de veículos entre particulares e proteção de dados. Na zona de exposições, o Startup Stage deu lugar ao Exhibitors Stage onde se sucederam apresentações da LG, CitNOW, Parpe, Dapda, Carglass e Auto Action.

A próxima edição da World Shopper Conference Iberian terá lugar no Centro de Congressos do Estoril a 17 e 18 de maio, de 2019.