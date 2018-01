O meu amigo António Preto agora quer que eu vá jogar Padel com ele e com mais uns cromos com um jeitão como caraças para a poda.

Na verdade nunca tive jeito para coisas com raquetes. Nem ténis de mesa, nem badminton, e quando uma vez tive uma lição de ténis, o professor disse-me que o meu jeito era um pouco estranho, como quem quer dizer que o melhor era dedicar-me à pesca.