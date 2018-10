Cinema de ambiente traz realizadores de todo o mundo a Seia

O 1.º Fórum Internacional de Festivais de Cinema de Ambiente, a realizar em Seia entre os dias 13 e 15, conta com a presença de 36 diretores de festivais de todo o mundo.

O evento está integrado na edição deste ano do CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que decorre em Seia, no distrito da Guarda, entre os dias 13 e 20.

Segundo a organização, a iniciativa “será ponto de encontro e de discussão sobre a importância do cinema e dos festivais de temática ambiental para a valorização do tema e enquanto propostas culturais de atração de públicos e captação turística sustentável”.

O fórum, a realizar no Centro de Interpretação da Serra da Estrela, recebe “36 diretores de festivais de ambiente de todo o mundo, pertencentes ao Green Film Network (GFN)”, e integra um “eclético painel de oradores de destaque mundial na defesa e promoção ambiental”, refere a fonte.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização destaca a participação de Catherine Beltrandi (departamento de Ambiente das Nações Unidas), de Ailton Krenak (líder indígena, ambientalista e escritor brasileiro), de Giulia Camilla Brag (Comunicação Externa do Banco Mundial), de Helena Freitas (cátedra da UNESCO em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável) e de Ashley Hoppin (produtora executiva da National Geographic).

O diretor do CineEco, Mário Branquinho, citado na nota, indica que, “ao todo, vão estar [em Seia] mais de 40 personalidades em representação de 30 países”.

“Durante esses dias, os diretores dos festivais e demais oradores vão centrar o debate no contributo que o cinema pode dar sobre as questões do ambiente, numa altura de grandes preocupações com o aquecimento global e alterações climáticas”, afirma.

Segundo o responsável, simultaneamente serão debatidas “questões comuns entre festivais, reforçando laços e promovendo a reflexão sobre a importância das plataformas audiovisuais que estimulam mudanças sociais e de sustentabilidade”.

A cerimónia de abertura do 1.º Fórum Internacional de Festivais de Cinema de Ambiente está marcada para o dia 13, às 09:30, e poderá contar com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

No dia 14, entre as 10:00 e as 17:30, decorrerá a Assembleia Geral da GFN. Os trabalhos terminam a 15, com um passeio pela região da Serra da Estrela.

O programa da 24.ª edição do CineEco inclui ainda a exibição, nos dois auditórios da Casa da Cultura de Seia, de mais de 80 filmes.

A programação integra também ‘workshops’, concertos e conversas em torno de temas que marcam o ambiente e o planeta.

O CineEco, organizado pela Câmara Municipal de Seia, é um dos festivais de cinema de ambiente mais antigos do mundo, é membro fundador e faz parte da direção da Green Film Network, uma plataforma de 40 festivais de cinema ambiental.