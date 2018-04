Cinema brasileiro chega ao Luxemburgo em maio

Pela sétima vez no Luxemburgo, e sempre com o apoio do BOM DIA, o Festival de Cinema Brasileiro vai decorrer entre 2 e 9 de maio.

São nove filmes brasileiros que vão estar nas salas de cinema luxemburguesas na capital mas também em Dudelange e em Bettembourg.

Além do cinema, o programa do festival, que pode ver aqui em detalhe, propõe música com Gregório e o seu grupo, e atividades de caráter social e associativo.

A presidente da organização, Pieca Levy, disse em conferência de imprensa que espera que o festival possa voltar a contar com o público que tem enchido as salas nas edições precedentes.

Tudo sobre o festival aqui. E veja o trailer de um dos melhores filmes desta seleção abaixo: