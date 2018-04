Cidade do Porto vai ter conservatório de dança e música

Chama-se “Pallco” o primeiro conservatório de dança e música da cidade do Porto. Pelas suas qualidades, dimensões e objetivos, constitui-se também como um espaço único em Portugal destinado ao ensino das artes performativas da dança, música e teatro musical, tanto na vertente profissional como lúdica. Concebido e construído de raiz num espaço com 2.400 metros quadrados de área, o “Pallco” oferece tudo o que é necessário para a aprendizagem e a prática destas artes. O investimento ultrapassa 1 milhão e 700 mil euros. A inauguração do espaço é na próxima quinta-feira, 19 de Abril, pelas 19H00.

«Com estas qualidades e o potencial que a escola oferece, estamos também em condições de atrair alunos estrangeiros como nunca foi possível em Portugal. Com efeito, estamos convencidos que é possível conquistar uma grande atenção internacional e conseguir parcerias já iniciadas com escolas renomadas», afirma a empreendedora e diretora Sofia Marques dos Santos (na foto acima).

Mas o “Pallco”, que possuirá autonomia pedagógica sob tutela do Ministério da Educação, é mais do que uma escola de artes, explica Sofia Marques dos Santos.

Com efeito, se o “Pallco” foca a sua atividade nas artes performativas de dança, música e teatro musical, também dispõe serviços complementares para os seus alunos: fisioterapia, nutrição, mind coach, podologia, apoio escolar e explicações individuais e de grupo.

Mas para a população em geral, o “Pallco” oferece outras atividades: Pilates, Yoga, Body & Mind, ginástica, treino funcional, senior training, ballet para adultos, dança contemporânea para adultos, Salsa fit e danças de salão. Toda esta diversidade é proporcionada pelo grande espaço de dois pisos, que oferecem amplos estúdios de dança e de música, várias salas polivalentes, um auditório com 200 lugares e um grande jardim exterior privado com 1000 metros quadrados (mil). O “Pallco” poderá, assim, acolher eventos nacionais e internacionais de diversa natureza como não é muito possível na Área Metropolitana do Porto.

Uma casa para o mundo

Para já, na vertente de ensino, o “Pallco” acolhe cerca de 150 alunos de ballet da também já de si importante Oporto Ballet School (OBS), escola que Sofia Marques dos Santos fundou, em 2003, insígnia que se mantém para os concursos internacionais. Recorde-se que a OBS foi distinguida, em 2016, com o Outstanding School Award, pela instituição americana Youth America Grand Prix, título que equivale a dizer que a OBS foi a melhor escola europeia. Para o “Pallco” também transitam os actuais alunos das escolas de ensino regular e os alunos das escolas de artes performativas (dança, música e teatro musical).

O “Pallco” assume-se ainda como um conceito diferenciado e inovador, devendo ser encarado como uma “casa-escola” não só por parte dos seus alunos, como pelos docentes e amantes das artes do espetáculo. Na verdade, Sofia Marques dos Santos deseja que o “Pallco” «seja mais do que um espaço de ensino de artes e de formação técnica de artistas. Desejo incutir valores, cultivar a paixão pela arte e cultura como uma forma de vida. O “Pallco” é, portanto, um local onde a performance artística ganha vida, mas onde também se respira arte e cultura e conhecimento», acrescentou.

Sofia Marques dos Santos diz ainda que será este posicionamento que permitirá ao “Pallco” aspirar à criação de intercâmbios internacionais com as melhores escolas e conservatórios de artes performativas a nível global, com o objetivo de proporcionar uma experiência internacional a todos os seus alunos. Esta postura constituirá uma oportunidade única de integrar programas de formação especializados, nas diferentes modalidades, e de preparar artistas para o maior palco de todos: o mundo.

A par do impacto que proporciona, o “Pallco” traz consigo professores de excelência, tanto na vertente escola como conservatório.

Os cursos

O “Pallco” será a casa por excelência de formação de bailarinos. Tudo começa com o baby ballet (aulas infantis (3-5 anos)). A partir dos 6 anos, serão dados os cursos livres, que incluem o ballet clássico e contemporâneo, a dança jazz e acrobática (aplicada à dança), a preparação física, barra no solo, técnica de pontas e técnica clássica para rapazes.

Entre o 5º e o 9º ano, será ministrado o curso básico de dança oficial de ensino básico e secundário e também cursos livres. E entre o 10º e 12º anos será ministrado o curso secundário de dança em regime articulado.

O “Pallco” assume o ensino da música nas formas lúdica (cursos livres) e profissional (cursos oficiais), nas vertentes “escola & conservatório”. Porém, mais do que ensinar instrumentos ou estilos musicais, o “Pallco” formará músicos profissionais ao mesmo tempo que promoverá o amor pela música como forma de arte. A avaliação dos cursos livres é feita pelo Trinity College London.

Também nesta área, o “Pallco” contempla música para bebés (3-36 meses), pré-vivências musicais (4 e 5 anos) e vivências musicais (1º ciclo). Os cursos livres de instrumento são ministrados a partir dos 4 anos, sem limite de idade. Há também o curso básico de música (do 5º ao 9º ano), curso secundário (10º ao 12º ano), seja em regime articulado ou supletivo do (5º ao 12º ano).

Já o curso de teatro musical, que se destina a todas as idades (a partir dos 3 anos), responde ao anseio de aprendizagem da representação e formação de actores, combinando as áreas da música, canto, dança e representação falada. Trata-se de cursos livres, mas ministrados de forma profissional, numa combinação perfeita entre a representação e a música. O curso divide-se entre aulas para a infância (3-6 anos) onde têm lugar sobretudo as vivências da “Disney”. Já os cursos livres para os que têm entre 7 e 17 anos, o currículo inclui representação, voz falada e voz cantada, dança, projecto, formação musical, coro e improvisação. Também neste caso, o Trinity College London (TCL) é a entidade que examina a formação ministrada.

A parceria com o TCL é distintiva, pois trata-se de uma entidade examinadora única, pela transversalidade das áreas que examina, desde a língua inglesa, até à música e o teatro. Com a educação como denominador comum, o TCL encontra-se devidamente acreditado pelas autoridades educativas do Reino Unido. O factor diferenciador e o foco nos alunos e na aprendizagem, bem como os exames desenhados para ajudar os candidatos a progredirem e a alcançarem os objetivos, constitui para os professores uma útil ferramenta motivacional.

CIB sob a égide do “Pallco”

O “Pallco” será agora a entidade responsável pela organização do Concurso Internacional de Bailado do Porto (CIB), um evento de grande alcance que se destina a divulgar e projectar jovens bailarinos promissores na área do ballet clássico e contemporâneo. Os nomeados são apoiados com bolsas de estudo e prémios monetários para frequentarem escolas de renome internacional. Lançado em 2011, o CIB passou a colocar a cidade do Porto na rota internacional do mundo da dança, constituindo-se desde logo como uma referência na área do bailado. Todos os anos, a organização do CIB convida directores e representantes de escolas internacionais de bailado para o painel de jurados, numa lista que inclui dezenas de nomes e países.

Acompanhamento distintivo

Como casa-escola, o “Pallco” abre as portas ao ensino de outras áreas na forma de actividades complementares. Trata-se de uma oferta abrangente ao nível do exercício físico e do bem-estar, com aulas livres. Mas o apoio escolar ganha uma especial importância, pois o “Pallco” defende a excelência a todos os níveis. Assim, durante a permanência dos alunos na instituição, é disponibilizado um serviço de apoio escolar, garantindo também a máxima rendibilização do tempo passado pelos alunos nas instalações. A estes é proporcionada a orientação do estudo e sua organização, em função dos horários escolares, mas também a avaliação escolar, fornecimento de métodos e de técnicas de estudo.

A outro nível, o “Pallco” oferece oportunidades de grande impacto didáctico como a realização de masterclasses e programas de alto rendimento em dança. No que diz respeito à música, já está programada uma masterclasse de piano com Miguel Borges Coelho, a qual decorrerá entre 21 e 26 de Julho, bem como uma acção de formação de curta duração para professores.

Momentos únicos são também as audições de ingresso aos cursos oficiais do “Pallco” para alunos de dança e música, dois momentos altos que tradicionalmente animam a cultura na cidade.

O “Pallco” está situado na Travessa da Prelada, 516, 4250-380 Porto. (+351 933749336 e +351 226062057, info@pallco.pt).