Censos Sénior vão identificar idosos sozinhos

A GNR vai realizar, durante o mês de outubro, em todo o país, a operação “Censos Sénior 2018” que visa identificar a população idosa que vive sozinha ou isolada, indicou a corporação.

Segundo a Guarda Nacional República, esta operação vai atualizar os registos das edições anteriores e identificar novas situações.

Na Operação “Censos Sénior 2017” foram sinalizados 45.516 idosos, 28.279 dos quais viviam sozinhos, 5.124 isolados e 3.523 residiam sozinhos e isolados.

No ano passado, a GNR detetou ainda 8.592 idosos que se encontravam em situação de vulnerabilidade devido a limitações físicas e psicológicas.

No comunicado, aquela força de segurança refere também que, durante a operação, vão ser realizadas ações de sensibilização para que esta população adote comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes.

Os militares da GNR vão divulgar conselhos de segurança relacionados com situações de violência, burlas, contos do vigário, furtos em residências e prevenir comportamentos de risco associados ao consumo de álcool.

Os militares vão ainda aproveitar esta operação para divulgar os programas “Apoio 65 – Idosos em Segurança” e “Residência Segura”, que permite recolher os elementos necessários para a elaboração do mapa da região, com a localização georreferenciada de todas as residências aderentes ao projeto.

De acordo com a GNR, esta identificação geográfica torna assim mais eficaz as ações de patrulhamento e a vigilância dos militares da GNR, tornando ainda mais célere a resposta em casos de urgência.