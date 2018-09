Carneiro comunicará ao governo preocupação sobre fecho da Caixa

Os Diálogos com as Comunidades voltaram ao Luxemburgo este domingo. A sessão de esclarecimento no Centro Cultural Português no Luxemburgo contou com cerca de 50 pessoas, incluindo dirigentes associativos, e muitos aproveitaram o encontro para apresentar ao secretário de Estado queixas sobre outros problemas, incluindo no ensino e no Consulado.

Entre as queixas que José Luís Carneiro prometeu transmitir o pedido feito pelo Conselheiro das Comunidades do Luxemburgo, João Verdades dos Santos, de manter abertos os balcões da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no país, que deverão encerrar até final de novembro.

“Essa não é uma capacidade minha, é uma responsabilidade da administração da Caixa, mas transmitirei às autoridades nacionais e ao Ministério das Finanças a preocupação daqueles que aqui vivem”, disse.

Veja abaixo na íntegra o Diálogo deste domingo no Luxemburgo: