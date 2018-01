Carlos Gonçalves: são necessárias condições para que as comunidades votem

O governo português é o alvo das críticas do deputado do PSD Carlos Gonçalves na entrevista que deu ao BOM DIA, com perguntas dos nossos leitores em direto no Facebook.

O deputado eleito pelo círculo da Europa fez um balanço do último ano de governação, mas também da sua atividade como parlamentar. O seu destaque foi para o recenseamento obrigatório – aspeto no qual destaca o acordo do Partido Socialista – e espera que seja criada uma solução de voto que poderá ser eletrónico. “É necessário dar condições reais para que os portugueses no estrangeiro votem”, afirmou.

Nos eventos marcantes de 2017, Gonçalves considera impossível esquecer os incêndios e a consequente solidariedade dos portugueses das comunidades que deixam “orgulhoso” o parlamentar por ser o representante dos portugueses emigrados.

Respondendo a uma questão de um leitor de Paris sobre o desempenho do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, o deputado do PSD “não há nada de concreto”, mas deixa o balanço para o final da legislatura.

O deputado do PSD critica ainda a recente iniciativa da Secretaria de Estado intitulada Encontro de Investidores da Diáspora, pois acha que funciona em circuito fechado.

Veja aqui a entrevista de Carlos Gonçalves ao BOM DIA na íntegra: