Cão que matou os donos tem quase 300 mil amigos

O cão de raça Staffordshire Terrier que matou os donos na Alemanha, na passada sexta-feira, tem gerado simpatias. Condenado ao abate, foi criada uma petição para evitar a morte do animal que já conta com 256.618 assinaturas

O caso chocou a Alemanha e continua a dar que falar. Na passada sexta-feira, um cão – de nome Chico – foi condenado ao abate depois da autópsia dos donos ter comprovado que tinham sangrado até à morte, depois de terem sido atacados pelo animal.

Apesar da culpa provada de Chico, um Staffordshire Terrier cuja lei portuguesa considera ser perigosa, o canídeo tem gerado simpatias no país. Foi criada uma petição para evitar a morte do animal que conta já com mais de 250 mil assinaturas.

Corina Ludwig, uma das signatárias da petição, escreveu na página: “Chico merece uma segunda oportunidade com alguém que tenha experiência com cães. Por favor, ajude-o a finalmente desfrutar de uma vida amorosa, apropriada para sua espécie”.