Cannes: a portuguesa que protagonizou o filme de encerramento

Aos 26 anos, Joana Ribeiro protagonizou o filme de encerramento do festival de Cannes “The Man Who Killed Don Quixote” (O Homem que Matou Don Quixote), do realizador britânico Terry Gilliam.

Para o filme em questão, Joana filmou durante três meses. Uma aventura que a levou a várias zonas de Espanha e que culminou com algumas cenas rodadas em Portugal, no Convento de Cristo,em Tomar. “Foi por causa da minha paixão pelo cinema que comecei”, afirmou ao jornal Observador.

Angelica é uma personagem que surge em duas fases distintas da vida, da ingenuidade dos 14 anos à mulher que depois descobre o mundo fora da sua aldeia. Do elenco do filme fazem parte Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko e Rossy de Palma, entre muitos outros atores.

Contado com o resto da equipa, Joana está longe de ser a única portuguesa envolvida no projeto. As equipas de produção, direção e de arte estiveram repletas de portugueses, embora a atriz seja o rosto que acaba de se estrear num festival de cinema internacional, à frente de centenas de objetivas.