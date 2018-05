Cannes 2018: Rose Palhares veste as mulheres mais ricas do mundo

Rose Palhares tem 33 anos é estilista luso-angolana e assinou, entre outros, o vestido usado por Cláudia Pascoal, a represente portuguesa na Eurovisão aquando da passadeira azul.

Agora está em Cannes, e para as mulheres que vão subir a escadaria do Palais des festivals concebeu seis centenas de propostas exclusivas femininas que vão desfilar no mais icónico certame da sétima europeia que se termina em 19 de maio.

Já é a terceira vez que a designer está no festival de cinema mais importante do mundo. Ao site Delas.pt, Rose Palhares explica que está em Cannes como designer oficial da Mastercard para vestir as clientes convidadas pelo cartão de crédito.

No festival, comparecem 300 a 600 casais – os maiores clientes da marca pelo mundo – e a empresa propõe vestidos para as mulheres. Então, a roupa dessas convidadas é feita por Rose Palhares e pela sua equipa.