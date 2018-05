Canadá: Costa promove candidatura de Vitorino à Organização das Migrações

O antigo comissário europeu e ministro socialista António Vitorino, que é candidato à liderança da Organização Internacional para as Migrações, vai integrar a comitiva oficial do primeiro-ministro, António Costa, no Canadá, entre quarta-feira e sábado.

Fonte do executivo disse à agência Lusa que a ideia de integrar António Vitorino na comitiva oficial do primeiro-ministro “representa um importante sinal do empenhamento do Governo português” na corrida a este cargo internacional.

Entre quarta-feira e sábado, no Canadá, António Costa vai estar em Otava, Toronto e Monreal, num programa em que terá vários encontros com o seu homólogo, Justin Trudeau, e com outros altos representantes políticos canadianos.

“Além das questões institucionais e económicas bilaterais, o Governo português vai pôr em cima da mesa a problemática das migrações, questão em relação à qual o primeiro-ministro já disse publicamente que quer Portugal na linha da frente”, adiantou a mesma fonte.

Para o executivo português, o Canadá mantém uma política de imigração “aberta”, tendo acolhido cerca 300 mil cidadãos em 2016 e igual número em 2017, dos quais 55 mil refugiados.

Em relação a este ano, segundo dados do próprio executivo de Otava, o Canadá deverá acolher 310 mil migrantes, dos quais 27.000 refugiados, tendo já acolhido 52 mil sírios.

Face a estes dados, o Governo português considera de “elevada importância” o apoio à candidatura de António Vitorino de “um país exemplar em matéria de políticas de imigração e de acolhimento”.

“Tal como o Canadá, também Portugal entende que só se poderá superar a atual crise através do combate às causas profundas dos fenómenos migratórios e da cooperação com os países terceiros, nomeadamente os países de origem e de trânsito”, referiu à agência Lusa fonte diplomática.

A cooperação entre a União Europeia e o Canadá tem lugar no quadro de uma parceria estratégica de 2016, que inclui migração, asilo e gestão de fronteiras através da partilha de informação sobre migrações.