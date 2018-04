Câmara de Comércio Suíça-Portugal completou um ano

A Câmara de Comércio, Indústria e Serviços Suíça-Portugal foi fundada há um ano e regista já uns quantos sucessos notáveis.

Em entrevista ao site swissinfo.ch em Genebra, a empresária e jurista Marina Prévost-Mürier, que lançou a ideia, fala com entusiasmo de uma variedade de projetos em preparação e dos êxitos já alcançados. Frisando sempre que é um trabalho de equipa: “sou a única portuguesa no comité fundador, todos os restantes membros são suíços. Todos eles conheciam já Portugal muito bem, por isso foi natural que tivessem embarcado nesta aventura.”

Marina Prévost-Mürier (na foto) viu uma lacuna a preencher, contagiou com esta convicção outras pessoas e, da conjunção destes esforços, nasceu a obra. O primeiro a bordo foi o marido, Jean-François. “Ele admira tudo o que é português”, diz a presidente da CCISSP. “Já vivemos em Portugal e ele gostou muito. Regressámos em 2012, porque os clientes do meu marido não conseguiam pagar, em plena crise, e resolvemos voltar para a Suíça. Ele não tem origens portuguesas, mas tem um enorme sentimento por Portugal e continua a dizer que é lá que quer viver.”, explicou.

Em 2016 Marina apresentou o projeto na primeira edição do Encontro de Investidores da Diáspora Portuguesa, em Sintra. O ano da fundação, 2017, foi muito intenso. Em novembro a CCISSP foi apresentada à Secretaria Federal da Economia (SECO) e já está registada no site do governo federal.