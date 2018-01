Câmara de Comércio Luso-Luxemburguesa espera reforço das relações comerciais

“Com mais de 50 associados a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Luxemburguesa (CCILL) pode congratular-se com o esforço feito em 2017”, disse Francis da Silva ao BOM DIA durante o jantar de novo ano organizado por aquela estrutura.

O presidente da CCILL destacou que houve um aumento significativo do comércio entre Portugal e o Luxemburgo, tendo já ultrapassado os mil milhões de euros.

A CCILL espera um ano de 2018 ainda melhor do que o anterior, nomeadamente no domínio do investimento imobiliário luxemburguês em Portugal, mas também no que respeita às empresas portuguesas que procuram o mercado do Grão-Ducado. “Temos ajudado cada vez mais empresas a encontrarem mercado no Luxemburgo e a descobrirem parceiros”, afirmou.

Em abril de 2018 a CCILL vai organizar a segunda edição da feira Portugal Expo com o objetivo de promover o Made in Portugal e ajudar empresas portuguesas a encontrarem parcerias no Luxemburgo.

Veja aqui a entrevista completa do presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Luxemburguesa ao BOM DIA: