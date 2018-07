Caixa no Luxemburgo: fecho deve ocorrer antes do final do ano

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai fechar as duas agências que tem no Luxemburgo, uma decisão que afeta 23 trabalhadores e que tem preocupado os clientes. Vários portugueses do Luxemburgo contactaram o BOM DIA desde que a notícia do encerramento, divulgada pelas centrais sindicais luxemburguesas, foi publicada.

Só depois da publicação das notícias do fecho das duas agências no Luxemburgo é que, em comunicado divulgado na noite de quinta-feira, a CGD confirmou que “irá encerrar as suas sucursais de Nova Iorque e do Luxemburgo até ao final de 2018, cumprindo as determinações do Plano Estratégico negociado com as autoridades europeias e que incluem um redimensionamento da atividade internacional da Caixa”.

Apesar de nenhum dos responsáveis da CGD no Luxemburgo ou Lisboa prestarem declarações, o BOM DIA está em condições de confirmar que o encerramento não terá lugar antes de finais de outubro, ou mesmo mais tarde. Esta informação pode “acalmar os ânimos” de muitos portugueses do Luxemburgo.

Aqueles que se encontram de férias sofreram um choque ainda maior. Ao BOM DIA, um empresário português de férias no centro de Portugal afirmava: “imaginem os momentos difíceis que passamos pois não sabíamos se era encerramento ou simplesmente falência”. Este cliente tentou contactar a agência da Caixa em Esch-sur-Alzette e diz que ninguém lhe respondeu, de nenhum dos números, “não é forma de tratar um cliente!”, concluiu irritado.

Os clientes portugueses que ainda estavam no Luxemburgo no final da semana passada dirigiram-se aos dois balcões do país seja para transferir dinheiro para contas abertas noutras instituições financeiras, seja para levantar os fundos.

Segundo este clientes, ao balcão da CGD, duas funcionárias repetem a mesma informação em resposta às perguntas: “A mensagem que nos foi dada para transmitir aos clientes é que podem estar descansados. Quando houver uma data para fechar, vão ser avisados”.