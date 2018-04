Caetano Veloso e Salvador Sobral juntam-se em palco na Eurovisão

Caetano Veloso vai cantar com Salvador Sobral na final do festival Eurovisão em Lisboa. Os dois subirão ao palco do Altice Arena (Parque das Nações) no dia 12 de maio.

A notícia foi avançada pela revista “Veja”, mas já foi confirmada pela RTP num comunicado: “O artista brasileiro partilha o palco da Altice Arena com Salvador Sobral, o grande vencedor da última edição do concurso musical”.

A lista dos nomes nacionais que vão fazer parte do espetáculo mundial inclui ainda as fadistas Ana Moura e Mariza, Branko e também os Beatbombers, autores da música do vídeo de apresentação de Lisboa na Eurovisão.

Recorde-se que, quando subiu ao palco da Eurovisão, em maio do ano passado, Salvador Sobral recebeu elogios de Caetano Veloso. Veloso recordou também o momento em que conheceu e cantou com o jovem português: “Foi uma noite muito bonita, ele cantou muito bem. Se eu demorava um segundo a saber o acorde, ele cantava-me o baixo, e eu chegava às notas certas”, disse Caetano, citado pelo Jornal de Notícias, afirmando querer tocar mais vezes com o irmão de Luísa Sobral. “Espero que ele supere os seus problemas de saúde e cante muito, por muitos anos. Ele é um tesouro da cultura de língua portuguesa e um amor de menino”.

Se é fã do jovem português fique a saber que este regressa aos palcos em maio, tendo já alguns concertos agendados para junho e julho. Confira as primeiras datas confirmadas:

26 maio – Teatro Micaelense | Ponta Delgada

23 junho – EA Live Sessions | Évora

27 junho – Festival Terral – Teatro Cervantes | Málaga

5 julho – Barcelona

7 julho – Festival Int. de Jazz – Palau de la Música | Valencia

26 julho – Festival La Mar de Músicas | Cartagena

28 julho – Festival Int. de Jazz | San Sebastián