Cádaver encontrado num riacho de Famalicão

Um corpo de homem em avançado estado de decomposição foi quinta-feira encontrado num riacho em Joane, concelho de Vila Nova de Famalicão, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

“O corpo, do sexo masculino, apareceu num riacho já cadáver e em elevado estado de decomposição. Existe a possibilidade de ser uma pessoa que está desaparecida desde fevereiro, mas só as autoridades podem confirmar depois de investigarem”, disse fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, o alerta para a caso, que ocorreu na Rua da Ribeira, em Joane, foi dado pelas 18:38.