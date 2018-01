Cada vez mais turistas asiáticos visitam Rota do Românico do Tâmega e Sousa

Os monumentos da Rota do Românico do Tâmega e Sousa são cada vez mais procurados por grupos organizados de turistas estrangeiros, destacando-se o mercado asiático, disse hoje à Lusa a diretora daquele projeto turístico-cultural.

Rosário Machado destacou que os números relativos a 2017 indicam um crescimento de 20% nas visitas de grupos estrangeiros e que a maior subida foi de países asiáticos, como o Japão e Coreia do Sul, mas também do Brasil. A França continua a ser um dos maiores mercados emissores de visitantes.

Os indicadores de 2017 demonstram, também, o aumento da importância dos turistas estrangeiros no conjunto das visitas aos 57 monumentos da Rota do Românico.

No ano passado, foram registados 204 grupos organizados de visitantes, o que corresponde a cerca de 9.000 turistas registados pelos serviços da Rota do Românico, o maior de sempre. Estes números não incluem os milhares de turistas que visitam os monumentos a título individual, nos 12 municípios do Tâmega e Sousa.

Para 2018, previu Rosário Machado, a expectativa aponta para um crescimento ainda mais significativo daqueles mercados emissores de turistas, de acordo com as reservas que têm sido confirmadas.

Questionada sobre o que explica este crescimento, a diretora do projeto disse que a participação em feiras internacionais tem ajudado a divulgar a rota, mas reconheceu que a crescente notoriedade turística do nosso país e, em especial, do norte de Portugal, tem ajudado ao crescimento.

Acresce, referiu, que o segmento do ‘touring’ cultural é dos que mais tem crescido na região Norte, o que é positivo para a Rota do Românico, um projeto que continua a investir na divulgação nacional e internacional, mas também na preservação de vários monumentos, com obras de conservação e restauro.