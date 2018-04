Brasil: reedição de livro de cozinha histórico

O Secretário das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, esteve presente no lançamento, na Embaixada de Portugal em Brasília, da reedição de “A Arte da Cozinha”, obra portuguesa do século XIX da autoria de João da Matta. A iniciativa envolveu o Grémio Português de Belém e o Governo Estadual e teve o apoio da Embaixada.

O Objetivo é angariar fundos para digitalizar e valorizar o espólio do Grémio. São mais de 40 mil volumes, na sua maioria raros. O Secretário das Comunidades Portuguesas disse que se pretende alargar iniciativa a outros espaços similares de grande valor criados pela comunidade portuguesa no Brasil.

Para além do discurso de José Luis Carneiro, houve uma intervenção do Embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Cabral, em que referiu que “é sem dúvida mais um elemento de fortalecimento e união dos laços entre o Brasil – o Estado do Pará e Portugal, que vivem um momento de grande intensidade, e representa uma inquestionável valorização do património cultural de Portugal”. Estiveram presentes, ainda, o presidente do Grémio Português, Alírio Gonçalves, o vice-cônsul de Portugal em Belém, Francisco Brandão, a responsável técnica do projeto de reedição da obra, Ethel Soares, e o chefe de cozinha português, Vítor Sobral.