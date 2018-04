Brasil: José Luís Carneiro participa em evento sobre a região de Trás-os-Montes

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, participou esta quinta-feira num evento para a promoção da Rota do Azeite e Vinhos de Trás-os-Montes na Cámara Portuguesa de São Paulo, maior cidade do Brasil.

A atividade fez parte da agenda do primeiro dia de uma visita de cinco dias na qual foram apresentados detalhes sobre o projeto “Devolver a Terra à Diáspora”, uma aposta da Cámara de Alfandega da Fé para estreitar parcerias com portugueses da diáspora, luso-descendentes e brasileiros.

A presidente da Cámara de Alfandega da Fé, Berta Nunes, explicou que o projeto tem muitos componentes, mas baseia-se principalmente na exportação de produtos da região de Trás-os-Montes para o Brasil, na atração de investidores interessados no setor imobiliário e também de indústrias brasileiras que queriam produzir na cidade.

“Estamos a oferecer aos portugueses, luso-descendentes e brasileiros que queiram internacionalizar seus negócios [em Alfandega da Fé] dois tipos de projetos. Um é de turismo relacionado a moradas de luxo e outro é sobre atração de indústrias. Para atrair as empresas estamos dando terrenos infraestruturados e incentivos fiscais”, disse.

Berta Nunes acrescentou que boa parte do projeto já está em andamento citando a exportação de produtos como o azeite e vinhos da região já presente em 240 postos de venda do Brasil e incentivos para investidores e indústrias.

“Hoje, o que aconteceu de novo foi o lançamento dos pacotes turísticos que foram lançados neste evento e a assinatura de um protocolo de entendimento com três empresas brasileiras”, contou.

A autarca relatou que as três indústrias brasileiras interessadas em investir nesta região de Portugal são da área têxtil, perfumaria e produção de polímeros plásticos, que assinaram um protocolo de intenção com a prefeitura de câmara de Alfandega da Fé nesta quinta-feira.

“São empresas com quem já temos trabalhos e reuniões mais adiantadas, que já manifestaram interesse em trabalhar em Portugal e em Alfandega da Fé”, salientou Berta Nunes.

Em entrevista à Lusa, José Luís Carneiro salientou que este projeto é prova de que o Governo tem investido na aproximação das comunidades portuguesas.

“Esta iniciativa tem caráter demonstrativo das oportunidades de internacionalização de produtos da região de Trás dos montes e é também um demonstrativo das boas condições que há para se investir hoje em Portugal”, concluiu o Secretário das Comunidades.

Na sexta-feira, José Luis Carneiro desloca-se a Brasília onde participará do lançamento do livro A Arte da Cozinha, do cozinheiro português João da Matta, que no século XIX cozinhou refeições para as famílias real de Portugal no Brasil.