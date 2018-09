Bonduelle é Empresa do Ano no Ribatejo

A Bonduelle venceu o prémio Empresa do Ano 2017, atribuído pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e pelo jornal O Mirante. O evento Galardão Empresa do Ano do Ribatejo, que já vai na 18ª edição, decorreu no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal. A iniciativa tem como objetivos destacar as melhores performances empresariais da região e enaltecer o dinamismo empresarial do Ribatejo.

“As empresas da região têm sabido procurar caminhos alternativos, investindo na internacionalização do seu negócio e na procura de novos mercados que lhes trazem mais-valias”, salientou a Presidente da Direção da NERSANT, Maria Salomé Rafael, afirmando ainda que “o evento Galardão Empresa do Ano já conquistou um lugar de prestígio no Ribatejo. Esperamos que este prémio seja mais uma fonte de motivação para o tecido empresarial da região continuar a desenvolver-se, a diversificar-se e a inovar, contribuindo assim para a afirmação do Ribatejo como um dos motores empresariais e económicos do nosso país”.

A Bonduelle, sediada em Santarém, é dedicada à produção e comercialização de legumes ultracongelados e em conservas. Fundada em França e presente em 80 países, chegou a Portugal em 1989. Hoje transforma cerca de 44.000 toneladas de legumes e contrata anualmente 1700 hectares. É responsável por cerca de 2000 postos de trabalho indiretos, para além do efetivo médio anual de 170 colaboradores diretos. A Bonduelle produz anualmente 30.000 toneladas de legumes congelados (pimento, beringela, courgette, brócolo, ervilha, cebola, tomate e pimento padron), sendo 89% da produção destinada ao mercado externo, tendo as suas vendas ascendido a 34 milhões de euros em 2016.

A entrega dos galardões às melhores performances económico-financeiras de 2017 não se ficou pela melhor empresa. O Galardão PME de 2017 foi entregue à empresa Leais & Oliveira, com sede no concelho de Torres Novas. Trata-se- de uma unidade industrial que opera no mercado dos pré-fabricados em betão. O prémio Micro Empresa do Ano foi atribuído à Mundifer, uma empresa que desenvolve soluções de engenharia, fabrico e montagem em estruturas metálicas, de Ourém.

Gonçalo Pereira, da empresa VGT Portugal, dedicada à cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos, venceu o prémio Jovem Empresário. Por seu turno, Valter Carvalho, do concessionário automóvel Aníbal Carvalho & Filhos, foi presenteado com o prémio Carreira Empresarial.

A Renova, sediada em Torres Novas, recebeu o prémio Empresa Mais Exportadora. O prémio para a Empresa com Maior Crescimento na Exportação foi entregue à TrimNW, de Santarém.