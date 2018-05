BOLO DE ALFARROBA COM COBERTURA DE LIMÃO [sem glúten]

INGREDIENTES:

Bolo:

150g de farinha de arroz

3 colheres de sopa de farinha de alfarroba

6 ovos

200g de açúcar amarelo ou mascavado claro

100ml de óleo

20g de fermento para bolos em pó

Cobertura:

1 limão, sumo

3 colheres de sopa de açúcar em pó

CONFEÇÃO:

1) Ligue o forno a 170°C. Unte uma forma de buraco com manteiga e polvilhe com manteiga. Misture e peneire as duas farinhas e o fermento.

2) Comece por bater os ovos com o açúcar com a batedeira 9 durante 5 minutos.

3) Adicione os restantes ingredientes do bolo e bata mais 2 minutos.

4) Verta a massa para a forma e leve ao forno durante 30 minutos. Faça o teste do palito e, se estiver cozido, retire o bolo do forno e deixe arrefecer 5-10 minutos antes de o desenformar.

5) Coloque o sumo do limão numa taça e junte 3 colheres de sopa de açúcar em pó. Bata até ficar bem incorporado. Regue o bolo com esta cobertura.

Bom apetite!

Para ver mais receitas:

http://quemrapaotacho.blogspot.pt

https://www.instagram.com/regina_foodblog