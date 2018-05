Bicampeã portuguesa defronta as melhores surfistas do planeta

Carol Henrique garantiu na madrugada de sábado uma vaga no Bali Pro, a quinta etapa do circuito mundial feminino (WWT) da WSL, depois de ter vencido os trials em Keramas, na Indonésia. Carol ganhou, assim, o direito de enfrentar as melhores surfistas do Mundo numa das ondas melhores ondas do planeta.

“Nem consigo acreditar nisto”, começou por dizer Carol Henrique, em declarações reproduzidas pela WSL em comunicado oficial. “É uma sensação incrível ganhar os trials. Senti imensa pressão sobre os ombros, mas foi bom para o meu surf. Penso que sou a primeira portuguesa a competir numa etapa do WWT fora de Portugal, o que tem um significado muito especial. Estou muito entusiasmada para começar a competir na etapa e poder enfrentar as surfistas que idolatro”, sublinhou a surfista portuguesa.

A bicampeã nacional em título foi uma das convidadas da Hurley – a marca patrocina a surfista e também o campeonato – para participar nestes trials e acabou por levar a melhor frente à forte concorrência. Na final, Carol Henrique bateu a jovem prodígio norte-americana Kirra Pinkerton, de apenas 14 anos.

Agora, Carol Henrique terá pela frente a oportunidade de enfrentar um dos maiores nomes da história do surf feminino mundial. A vaga de vencedora dos trials coloca a bicampeã nacional no heat 3 da ronda inaugural do Bali Pro, onde terá pela frente a australiana hexacampeã mundial e atual líder do ranking Stephanie Gilmore e ainda a norte-americana Sage Erickson (n.º 14 mundial).

Antes de partir para a Indonésia, Carol já tinha revelado que enfrentar Gilmore seria um sonho tornado realidade. “Enfrentar a Stephanie Gilmore seria perfeito, pois é uma surfista que idolatro. Claro que também gostava de enfrentar outras surfistas que admiro, como a Carissa Moore ou a Lakey Peterson, mas a Stephanie Gilmore é especial”, afirmou recentemente à ANS.

Depois de Teresa Bonvalot ter competido por cinco anos consecutivos como wildcard na etapa portuguesa do Women’s World Tour, que este ano saiu do calendário, é agora a vez de Carol Henrique tornar-se na primeira portuguesa – na era da WSL – a competir frente à elite mundial feminina fora de portas. Carol junta-se em Bali a Frederico Morais, que vai competir na prova masculina. Esta também será a primeira vez que Portugal terá um homem e uma mulher a competirem em simultâneo numa etapa do World Tour fora de Portugal.

O Bali Pro, entretanto alterado para Bali Protected, em virtude da política ambiental que a WSL visa implementar com o evento, tem um período de espera que vai de 27 de maio a 9 de junho. A primeira chamada do evento indonésio está marcada para a meia-noite de Portugal Continental, e a prova até pode arrancar já esta madrugada, fruto de uma grande ondulação que está a chegar a Bali.

Lista de Heats da 1.ª ronda do Bali Women’s Pro:

Heat 1: Tyler Wright (AUS), Johanne Defay (FRA), Coco Ho (HAW)

Heat 2: Tatiana Weston-Webb (HAW), Caroline Marks (USA), Bronte Macaulay (AUS)

Heat 3: Stephanie Gilmore (AUS), Sage Erickson (USA), Carol Henrique (PRT)

Heat 4: Lakey Peterson (USA), Keely Andrew (AUS), Paige Hareb (NZL)

Heat 5: Carissa Moore (HAW), Silvana Lima (BRA), Courtney Conlogue (USA)

Heat 6: Nikki Van Dijk (AUS), Sally Fitzgibbons (AUS), Malia Manuel (HAW)

Lista de Heats da 1.ª ronda do Bali Pro:

Heat 1: Italo Ferreira (BRA), Joel Parkinson (AUS), Keanu Asing (HAW)

Heat 2: Owen Wright (AUS), Ezekiel Lau (HAW), Michael February (ZAF)

Heat 3: John John Florence (HAW), Michael Rodrigues (BRA), Miguel Pupo (BRA)

Heat 4: Filipe Toledo (BRA), Conner Coffin (USA), Mikey Wright (AUS)

Heat 5: Gabriel Medina (BRA), Tomas Hermes (BRA), Barron Mamiya (HAW)

Heat 6: Julian Wilson (AUS), Connor O’Leary (AUS), Oney Anwar (IDN)

Heat 7: Kolohe Andino (USA), Jeremy Flores (FRA), Ian Gouveia (BRA)

Heat 8: Jordy Smith (ZAF), Kanoa Igarashi (JPN), Joan Duru (FRA)

Heat 9: Adrian Buchan (AUS), Griffin Colapinto (USA), Jesse Mendes (BRA)

Heat 10: Michel Bourez (PYF), Matt Wilkinson (AUS), Patrick Gudauskas (USA)

Heat 11: Wade Carmichael (AUS), Frederico Morais (PRT), Willian Cardoso (BRA)

Heat 12: Adriano de Souza (BRA), Sebastian Zietz (HAW), Yago Dora (BRA)