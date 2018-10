Benfica reduzido a 10 vence com golo de herói improvável

O Benfica venceu em casa do AEK Atenas por 3-2, em jogo da segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões de futebol, no qual disputou toda a segunda parte com menos um jogador.

Golos de Seferovic, aos seis minutos, e de Grimaldo, aos 15, permitiram aos ‘encarnados’ ganhar uma vantagem importante de dois tentos, mas a expulsão, por segundo cartão amarelo, de Rúben Dias, em cima do intervalo, veio complicar a tarefa da equipa portuguesa.

Um ‘bis’ de Klonaridis, aos 53 e 63 minutos, deixou a pairar no ar a reviravolta grega, mas Alfa Semedo, aos 74 minutos, anotou o terceiro golo benfiquista, determinando o triunfo das ‘águias’, o primeiro após oito derrotas consecutivas em jogos da ‘Champions’.

Com a vitória, o Benfica destaca-se no terceiro lugar do grupo com três pontos, menos um do que o Bayern de Munique e o Ajax, que empataram hoje em casa dos bávaros 1-1, enquanto os gregos são últimos, sem qualquer ponto.

Veja o golo decisivo de Alfa Semedo aqui: