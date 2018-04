Benfica perde em Tondela e partilha segundo lugar com Sporting

Um momento de inspiração de Bruno Fernandes a um minuto do fim deu este sábado o triunfo (2-1) ao Sporting em casa do Portimonense, na 32.ª jornada da Liga de futebol, e permitiu alcançar o Benfica no segundo lugar.

Os ‘leões’ entraram em campo com o tónico da derrota do Benfica frente ao Tondela (3-2), minutos antes, e chegaram ao golo relativamente cedo, aos 23 minutos, por Bruno Fernandes, a desviar a bola do guarda-redes Leonardo após uma assistência de cabeça de Bas Dost.

No entanto, a equipa algarvia chegou ao empate ainda antes do intervalo, aos 42 minutos, por Fabrício, e durante a segunda parte, em que os jogo se ‘partiu’, a vitória poderia ter pendido para qualquer dos lados, acabando por ser a classe individual de Bruno Fernandes a vincar a diferença quase ao ‘cair do pano’.

O Sporting somou a sua quarta vitória consecutiva após a derrota na ‘Pedreira’, frente ao Sporting de Braga, e recuperou seis pontos em atraso para o Benfica, alcançando a equipa da Luz no segundo lugar com 77 pontos, a dois do FC Porto, que defronta o Marítimo no domingo e pode aumentar a vantagem para os rivais de Lisboa para cinco pontos, caso vença na Madeira.

Assim, a duas jornadas do fim, Sporting e Benfica vão defrontar-se na penúltima jornada em Alvalade, dentro de uma semana, estando os leões obrigados a empatar sem golos ou a ganhar para entrarem para a derradeira jornada da Liga à frente do rival.

Ao perder hoje surpreendentemente com o Tondela, por 3-2, o Benfica comprometeu a revalidação do título e a conquista do almejado ‘penta’ e colocou em risco o segundo lugar que dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões Europeus, prova que garante à cabeça um encaixe financeiro crucial para as contas dos participantes.

Noutro jogo hoje realizado da 32.ª jornada, o Feirense foi ao Bonfim vencer por 2-0 o Vitória de Setúbal, baralhando ainda mais as contas no fundo da tabela classificativa pela manutenção.