Bélgica pode reduzir nível de alerta terrorista

O organismo responsável vai apresentar na segunda-feira a sua “última análise” ao Conselho Nacional de Segurança, onde estão representando o Governo e responsáveis de segurança, com a diminuição do alerta a ser um cenário “muito possível”, referem fontes do executivo, citadas pelo jornal ‘Le Soir’.

O nível de alerta atual está implementado na Bélgica desde os ataques de 13 de novembro de 2015 em Paris, que os terroristas prepararam desde Bruxelas, e corresponde a um risco “grave, possível e credível” de ataque terrorista e implica medidas reforçadas de segurança em todo o território belga.

Esta classificação foi mantida desde estão e chegou mesmo a subir ao nível 4, o nível máximo de alerta, durante o “bloqueio” decretado em Bruxelas, quando se encerrou o metro, centros comerciais, museus e escolas devido a uma nova ameaça terrorista, em dezembro de 2015.

O nível de alerta foi depois reduzido para três e aumentou novamente para o máximo em 22 de março de 2016, durante três dias, após os ataques perpetrados no metro de Maelbeek e no aeroporto da capital, que causaram 32 mortes e centenas de feridos.