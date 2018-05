Beausoleil inaugurou memorial aos soldados portugueses

Foi inaugurado em Beausoleil – uma cidade que segundo as autoridades locais terá um terço de moradores portugueses – um memorial aos soldados portugueses que participaram na I Guerra Mundial.

Trata-se de uma iniciativa do Cônsul Honorário de Portugal em Nice, Joaquim Pires, que mereceu a presença do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, do Embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, do Cônsul Geral de Portugal em Marselha, Pedro Marinho da Costa e o deputado eleito pelo PS no círculo da emigração europeia, Paulo Pisco.

Segundo o Lusojornal, o memorial foi colocado no talhão militar do cemitério de Beausoleil, que cita o Joaquim Pires: “há 27 anos que não vinha cá à cidade, nenhuma autoridade portuguesa (…) decidimos fazer este Memorial para lembrar os soldados portugueses que morreram em França”.