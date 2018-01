Associação do Luxemburgo oferece kit de proteção florestal a Portugal

Durante o mês de dezembro chegou à Associação da Sobrosa-Mortágua, um kit de proteção florestal de 500 litros.

Esta associação dedicada à proteção florestal recebeu este equipamento graças à Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo e à comunidade portuguesa residente no Grão-Ducado.

O valor total deste kit tem um custo superior a cinco mil euros. Metade deste valor foi angariado, durante o mês de outubro, num jantar de solidariedade no Luxemburgo, tendo sido o restante suportado pela Associação da Bairrada no Luxemburgo.

A associação Sobrosa-Mortágua agradece, em comunicado, à Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo e à comunidade portuguesa do Luxemburgo “a generosidade pela doação deste equipamento, indispensável à execução do nosso trabalho na proteção florestal”.