As minhas 7 saúdes: Profissional

De 1 a 10, como anda a sua saúde profissional? O que tem feito por ela?

Hoje falo-vos na última das sete saúdes – a profissional. Numa altura de constante mudança e instabilidade, ouço muitas vezes na intervenção psicológica as pessoas sentirem-se muito inseguras sobre como agir e com dificuldades de adaptação. Umas não se sentem realizadas profissionalmente porque permanecem com a expectativa de um emprego para a vida, o qual para a maioria das pessoas não existe. Outras sentem uma diminuição da sua auto-estima e auto-confiança devido a períodos sem trabalho. Outras queixam-se de falta de assertividade e controle sobre a sua comunicação.

O primeiro desafio que lhes coloco muitas vezes é fazer uma tabela com três colunas respondendo a estas três questões referindo-se a todas as áreas da vida, não apenas à profissional:

1. O que gosto de fazer e os outros dizem que sou bom nisso?

2. O que não gosto de fazer, mas os outros dizem que sou bom nisso?

3. O que ainda não faço e gostava de fazer?

O que acha disto? Quer experimentar?

Até breve!