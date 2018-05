O novo filme do realizador Nicholas Oulman tem estreia marcada esta quarta-feira às 10h30 no Cinema São Jorge, enquanto decorre o IndieLisboa. E volta a ser exibido no dia 6 de maio, último dia do festival de cinema independente. São as histórias íntimas de sete judeus que fugiram da Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, passando por Portugal nos respetivos percursos. Quase 80 anos depois, estes homens e mulheres, na altura crianças, deixam o testemunho de dor, perda, revolta. Para que o mundo não os esqueça.