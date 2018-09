ARY regressa atrevido e com Luxemburgo em fundo

Atrevido, sarcástico e ‘in your face‘… ARY não poupou nas palavras ou imagens para passar uma mensagem bem forte e clara neste novo single. “Dead to Me” é como o projeto português alternativo ARY titulou a sua nova faixa, lançada no passado dia 3 de agosto.

O duo Érika Martyns e Dénis Rhomays exploraram novos campos sónicos entregando uma composição mais mainstream mas que ainda assim mantém o caracter ‘cru’ e ‘punchy’ que caracterizam os ARY.

O projecto escolheu para este novo vídeo o Luxemburgo como pano de fundo. Em colaboração com o director de imagem Ibérico Alex, que já trabalhou com grupo nos singles I Think It’s You e Anymore, as cenas foram filmadas em muitas das zonas mais atrativas e turisticamente reconhecidas do país.