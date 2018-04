Artur Soares Dias é o árbitro do clássico entre Benfica e Porto

O árbitro Artur Soares Dias foi nomeado para arbitrar este domingo o clássico entre Benfica e FC Porto, da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Este vai ser o sexto embate entre ‘águias’ e ‘dragões’ que o árbitro da associação do Porto vai arbitrar e o quarto no Estádio da Luz, em Lisboa.

O tetracampeão e líder Benfica, com 74 pontos, recebe o FC Porto, segundo com 73, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O dérbi lisboeta entre Sporting, quarto com os mesmos 68 pontos do Sporting de Braga, e Belenenses, 11.º com 33, marcado para as 20:15, no Estádio do Restelo, também em Lisboa, vai ser arbitrado por Bruno Paixão, da associação de Setúbal.