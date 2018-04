O Real Madrid sofreu para garantir o apuramento para as meias-finais. A Juventus, transfigurada do jogo de Turim, igualou a eliminatória ao marcar três golos no Santiago Bernabéu. No entanto, nos últimos segundos Benatia cometeu uma grande penalidade sobre Lucas Vázquez e Ronaldo marcou de forma irrepreensível o castigo.