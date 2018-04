Arquiteto português dá conferência no Luxemburgo

João Mendes Ribeiro é um arquiteto português nascido em 1960. Doutorado em Arquitetura, foi docente no Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra desde 1991, onde foi assistente do professor arquiteto Fernando Távora entre 1991 e 1998.

O seu trabalho foi objeto de várias publicações nacionais e internacionais, em países como a Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Chile, China, Coreia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos da América, França, Grécia, Holanda, Hong Kong, Hungria, Itália, Japão, Lituânia, México, Peru, República Checa, Reino Unido, Rússia, Suíça e Tailândia.

Destaca-se ainda a publicação de oito monografias sobre o seu trabalho: “João Mendes Ribeiro, Obras e Projectos 1996/03” (ASA, 2003), “Stop and Start Again” (XM, 2003), “JMR 92/02, Arquitectura e Cenografia” (XM, 2004), “Arquitecturas em Palco” (Instituto das Artes/Almedina, 2007), “João Mendes Ribeiro”, colecção “Arquitectos Portugueses” (Quidnovi, 2011), “João Mendes Ribeiro, Projectos”, Archinews 34 (Archi&Book´s, 2016), “João Mendes Ribeiro/2003-2016” (Uzina Books, 2016) e “Uma Casa Feita de Pequenos Nadas”, colecção “A Casa de Quem Faz as Casas” (Cardume Editores, 2017).

João Mendes Ribeiro estará no Luxemburgo no âmbito da PortugalExpo, dando uma conferência dia 19 de abril, quinta-feira, às 18:30 no auditório da Banque de Luxembourg (14, boulevard Royal, Luxembourg-Ville). A conferência será em língua portuguesa com interpretação para francês. A entrada é livre.